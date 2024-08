CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor einem Jahr eingebracht

Am 01.08.2023 wurde die Worldline SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Worldline SA-Anteile an diesem Tag bei 34,85 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,869 Worldline SA-Aktien. Die gehaltenen Worldline SA-Anteile wären am 31.07.2024 30,13 EUR wert, da der Schlussstand 10,50 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,87 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Worldline SA belief sich zuletzt auf 2,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at