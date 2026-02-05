CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Worldline SA-Aktie Anlegern gebracht.

Worldline SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Worldline SA-Anteile betrug an diesem Tag 19,76 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Worldline SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 506,073 Anteilen. Die gehaltenen Worldline SA-Papiere wären am 04.02.2026 673,58 EUR wert, da der Schlussstand 1,33 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,26 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Worldline SA belief sich zuletzt auf 377,12 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at