Langfristige Anlage 05.02.2026 10:03:18

CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Worldline SA-Aktie Anlegern gebracht.

Worldline SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Worldline SA-Anteile betrug an diesem Tag 19,76 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Worldline SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 506,073 Anteilen. Die gehaltenen Worldline SA-Papiere wären am 04.02.2026 673,58 EUR wert, da der Schlussstand 1,33 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,26 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Worldline SA belief sich zuletzt auf 377,12 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

