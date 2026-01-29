CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldline SA von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Worldline SA gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Worldline SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Worldline SA-Papiers betrug an diesem Tag 70,06 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,273 Worldline SA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.01.2026 20,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,43 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97,96 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Worldline SA belief sich jüngst auf 427,30 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at