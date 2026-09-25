CAC 40-Titel Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Accor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Accor-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 40,26 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Accor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,484 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 112,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,22 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 12,32 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Accor belief sich zuletzt auf 10,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at