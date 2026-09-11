CAC 40-Titel Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accor von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Accor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Accor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,34 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 35,286 Accor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 45,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 616,09 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 61,61 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Accor belief sich jüngst auf 10,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at