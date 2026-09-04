CAC 40-Titel Accor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accor von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Accor-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Accor-Anteile bei 33,67 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Accor-Aktie investiert hat, hat nun 2,970 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Accor-Aktie auf 45,77 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,94 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,94 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Accor eine Marktkapitalisierung von 10,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at