Accor Aktie
WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404
|Frühes Investment
|
18.09.2026 10:04:01
CAC 40-Titel Accor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accor von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Accor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,05 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 293,680 Accor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 435,87 EUR, da sich der Wert einer Accor-Aktie am 17.09.2026 auf 45,75 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,36 Prozent zugenommen.
Accor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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