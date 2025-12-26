Alstom Aktie

Alstom

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

Lukrative Alstom-Anlage? 26.12.2025 10:03:34

CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alstom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.12.2022 wurde das Alstom-Papier an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,610 Alstom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 115,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,96 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 15,07 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Alstom eine Marktkapitalisierung von 11,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alstom S.A.

Analysen zu Alstom S.A.

10.12.25 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Alstom Kaufen DZ BANK
04.12.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Alstom Underweight Barclays Capital
14.11.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 24,69 -0,44% Alstom S.A.

