Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Lukrative Alstom-Anlage?
|
26.12.2025 10:03:34
CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.12.2022 wurde das Alstom-Papier an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,610 Alstom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 115,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,96 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 15,07 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Alstom eine Marktkapitalisierung von 11,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Alstom S.A.mehr Analysen
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
