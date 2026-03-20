CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Alstom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Alstom-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alstom-Aktie an diesem Tag 22,42 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 446,070 Alstom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.03.2026 10 420,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,20 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Alstom belief sich jüngst auf 10,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at