CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Alstom-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Alstom-Anteile bei 19,06 EUR. Bei einem Alstom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,480 Alstom-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 894,78 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Papiers am 04.06.2026 auf 17,05 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 10,52 Prozent vermindert.

Alstom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,98 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at