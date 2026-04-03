Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Lukratives Alstom-Investment?
|
03.04.2026 10:03:38
CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Alstom-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 18,75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Alstom-Aktie investierten, hätten nun 53,321 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alstom-Aktie auf 24,27 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 294,09 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 294,09 EUR entspricht einer Performance von +29,41 Prozent.
Der Alstom-Wert an der Börse wurde auf 11,21 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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