CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Alstom-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Alstom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,17 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 521,734 Alstom-Papiere. Die gehaltenen Alstom-Anteile wären am 23.07.2026 8 360,79 EUR wert, da der Schlussstand 16,03 EUR betrug. Mit einer Performance von -16,39 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Alstom zuletzt 7,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at