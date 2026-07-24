Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Investmentbeispiel
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24.07.2026 10:03:37
CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Alstom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,17 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 521,734 Alstom-Papiere. Die gehaltenen Alstom-Anteile wären am 23.07.2026 8 360,79 EUR wert, da der Schlussstand 16,03 EUR betrug. Mit einer Performance von -16,39 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Alstom zuletzt 7,46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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