CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Alstom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Alstom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Alstom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,291 Alstom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,67 EUR, da sich der Wert einer Alstom-Aktie am 31.12.2025 auf 25,17 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,33 Prozent verringert.

Alstom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at