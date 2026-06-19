Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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Investmentbeispiel 19.06.2026 10:04:24

CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Alstom-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Alstom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 40,62 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,462 Alstom-Papiere. Die gehaltenen Alstom-Anteile wären am 18.06.2026 39,88 EUR wert, da der Schlussstand 16,20 EUR betrug. Mit einer Performance von -60,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Alstom zuletzt 7,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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