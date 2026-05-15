CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alstom-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Alstom-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Alstom-Aktie bei 24,29 EUR. Bei einem Alstom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,177 Alstom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.05.2026 auf 17,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 731,72 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 26,83 Prozent.

Alstom war somit zuletzt am Markt 7,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at