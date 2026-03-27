CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Alstom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Alstom-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alstom-Aktie 38,34 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Alstom-Aktie investiert, befänden sich nun 2,609 Alstom-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.03.2026 61,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,72 EUR belief. Damit wäre die Investition um 38,12 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Alstom belief sich jüngst auf 10,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at