Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Alstom-Investition
|
21.08.2026 10:03:51
CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Alstom-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Alstom-Aktie letztlich bei 19,61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Alstom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,101 Alstom-Anteilen. Die gehaltenen Alstom-Papiere wären am 20.08.2026 80,72 EUR wert, da der Schlussstand 15,83 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 19,28 Prozent.
Der Börsenwert von Alstom belief sich jüngst auf 7,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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