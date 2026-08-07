Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Langfristige Anlage
|
07.08.2026 10:03:56
CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alstom von vor 3 Jahren bedeutet
Die Alstom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,94 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hat, hat nun 40,102 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Alstom-Anteile wären am 06.08.2026 678,73 EUR wert, da der Schlussstand 16,93 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 32,13 Prozent.
Alstom wurde am Markt mit 7,66 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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