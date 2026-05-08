CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Alstom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alstom-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Alstom-Papiers betrug an diesem Tag 21,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,556 Alstom-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,89 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 07.05.2026 auf 17,54 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 20,11 Prozent.

Alstom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at