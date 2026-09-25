CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen ArcelorMittal-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ArcelorMittal-Papier via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,49 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 60,628 ArcelorMittal-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 3 758,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 275,89 Prozent.

ArcelorMittal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,79 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at