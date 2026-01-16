CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ArcelorMittal gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 7,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140,800 ArcelorMittal-Aktien im Depot. Die gehaltenen ArcelorMittal-Aktien wären am 15.01.2026 5 931,92 EUR wert, da der Schlussstand 42,13 EUR betrug. Mit einer Performance von +493,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

ArcelorMittal war somit zuletzt am Markt 31,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at