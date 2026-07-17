CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ArcelorMittal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit der ArcelorMittal-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,89 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 4,018 ArcelorMittal-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 232,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,94 EUR belief. Damit wäre die Investition 132,83 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 44,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at