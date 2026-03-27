CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ArcelorMittal gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit dem ArcelorMittal-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,18 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 382,044 ArcelorMittal-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 997,13 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 26.03.2026 auf 44,49 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69,97 Prozent.

ArcelorMittal wurde am Markt mit 33,86 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at