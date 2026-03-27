ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Lukrativer ArcelorMittal-Einstieg?
|
27.03.2026 10:05:09
CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit dem ArcelorMittal-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,18 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 382,044 ArcelorMittal-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 997,13 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 26.03.2026 auf 44,49 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69,97 Prozent.
ArcelorMittal wurde am Markt mit 33,86 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!