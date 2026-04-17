ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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ArcelorMittal-Investition 17.04.2026 10:03:58

CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen ArcelorMittal-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das ArcelorMittal-Papier via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,82 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 419,815 ArcelorMittal-Aktien im Depot. Die gehaltenen ArcelorMittal-Aktien wären am 16.04.2026 21 427,37 EUR wert, da der Schlussstand 51,04 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 114,27 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ArcelorMittal eine Marktkapitalisierung von 39,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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16.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.04.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
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