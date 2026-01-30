CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

ArcelorMittal Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie an der Börse ASX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,92 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 3,458 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (45,74 EUR), wäre das Investment nun 158,19 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 58,19 Prozent.
Der Marktwert von ArcelorMittal betrug jüngst 35,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
