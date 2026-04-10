ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Rentable ArcelorMittal-Anlage?
|
10.04.2026 10:03:36
CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,14 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,406 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 50,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 181,29 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 318,13 Prozent.
Der ArcelorMittal-Wert an der Börse wurde auf 39,20 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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