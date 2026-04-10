ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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Rentable ArcelorMittal-Anlage? 10.04.2026 10:03:36

CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,14 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,406 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 50,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 181,29 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 318,13 Prozent.

Der ArcelorMittal-Wert an der Börse wurde auf 39,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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09.03.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
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