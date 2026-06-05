ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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Profitable ArcelorMittal-Anlage? 05.06.2026 10:03:53

CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ArcelorMittal-Aktien gewesen.

ArcelorMittal-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 13,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,267 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (62,14 EUR), wäre die Investition nun 451,57 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 351,57 Prozent.

ArcelorMittal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,62 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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