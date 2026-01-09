CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren verdient

ArcelorMittal Aktie
Vor 5 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,30 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,926 ArcelorMittal-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.01.2026 198,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,26 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 98,33 Prozent gesteigert.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
