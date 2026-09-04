ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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ArcelorMittal-Investmentbeispiel 04.09.2026 10:03:59

CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen an der Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie betrug an diesem Tag 28,35 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,273 ArcelorMittal-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (65,66 EUR), wäre die Investition nun 2 316,05 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,60 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 48,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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