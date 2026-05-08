ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|ArcelorMittal-Anlage
|
08.05.2026 10:03:59
CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren verdient
ArcelorMittal-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,91 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 718,701 ArcelorMittal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 53,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 321,12 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 283,21 Prozent.
ArcelorMittal wurde am Markt mit 40,76 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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