Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ArcelorMittal-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das ArcelorMittal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 19,72 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,072 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 278,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,84 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 178,15 Prozent angewachsen.

ArcelorMittal wurde am Markt mit 41,49 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at