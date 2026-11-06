CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bouygues-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.11.2016 wurden Bouygues-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,26 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,386 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,09 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 524,77 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 524,77 EUR, was einer positiven Performance von 52,48 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Bouygues belief sich jüngst auf 16,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at