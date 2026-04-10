CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bouygues-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Bouygues-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bouygues-Aktie bei 31,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,726 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (52,94 EUR), wäre das Investment nun 1 679,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,96 Prozent gesteigert.

Bouygues wurde am Markt mit 20,09 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at