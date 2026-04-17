CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bouygues-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 287,274 Bouygues-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2026 auf 52,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 087,62 EUR wert. Damit wäre die Investition 50,88 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Bouygues zuletzt 19,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at