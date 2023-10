CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bouygues abgeworfen

Vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.10.2013 wurde das Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bouygues-Anteile 26,77 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,736 Bouygues-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2023 auf 32,07 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,81 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 19,81 Prozent.

Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at