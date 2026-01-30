CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bouygues-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bouygues-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 36,07 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,773 Bouygues-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,94 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 29.01.2026 auf 45,42 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 25,94 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 17,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at