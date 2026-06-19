CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bouygues-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.06.2016 wurden Bouygues-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 26,56 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, befänden sich nun 376,506 Bouygues-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bouygues-Anteile wären am 18.06.2026 18 960,84 EUR wert, da der Schlussstand 50,36 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89,61 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Bouygues belief sich zuletzt auf 19,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at