Bouygues Aktie

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WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

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Investmentbeispiel 09.10.2026 10:04:05

CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bouygues-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bouygues-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Bouygues-Anteile bei 29,44 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,397 Bouygues-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,63 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 138,01 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 38,01 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bouygues eine Marktkapitalisierung von 15,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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