Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Performance im Blick
|
13.03.2026 10:03:45
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Bouygues-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,171 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bouygues-Papiere wären am 12.03.2026 157,17 EUR wert, da der Schlussstand 49,57 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,17 Prozent angezogen.
Insgesamt war Bouygues zuletzt 18,99 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
