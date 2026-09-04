CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bouygues-Papier 35,89 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 27,863 Bouygues-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (44,21 EUR), wäre das Investment nun 1 231,82 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 23,18 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 16,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at