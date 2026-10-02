CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bouygues gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bouygues-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 281,215 Bouygues-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bouygues-Aktie auf 40,87 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 493,25 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,93 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Bouygues eine Börsenbewertung in Höhe von 16,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at