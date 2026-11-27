Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Hochrechnung
|
27.11.2026 10:03:44
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Bouygues-Papier letztlich bei 30,04 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,289 Bouygues-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 42,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 426,43 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42,64 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 16,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bouygues S.A.
|
17:59
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet die Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.11.26
|Börse Paris: Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Bouygues S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bouygues S.A.
|43,15
|0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.