Vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Bouygues-Papier letztlich bei 30,04 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,289 Bouygues-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 42,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 426,43 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 16,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at