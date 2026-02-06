Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Bouygues-Investment
|
06.02.2026 10:04:18
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 06.02.2025 wurde die Bouygues-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,26 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 31,990 Bouygues-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 46,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 489,44 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,94 Prozent angewachsen.
Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Bouygues S.A.
Analysen zu Bouygues S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Bouygues S.A.
|48,35
|4,47%
