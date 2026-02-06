CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.02.2025 wurde die Bouygues-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,26 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 31,990 Bouygues-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 46,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 489,44 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,94 Prozent angewachsen.

Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at