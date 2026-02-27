CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bouygues-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Bouygues-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bouygues-Anteile letztlich bei 35,74 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Bouygues-Aktie investierten, hätten nun 27,980 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Bouygues-Papiers auf 52,72 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 475,10 EUR wert. Damit wäre die Investition um 47,51 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 19,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at