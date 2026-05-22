CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.05.2016 wurde das Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,548 Bouygues-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bouygues-Papiers auf 49,69 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 716,70 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 71,67 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 19,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at