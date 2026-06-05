CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bouygues-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bouygues-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,26 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,305 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.06.2026 164,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,81 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,61 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues belief sich zuletzt auf 19,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at