CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Bouygues-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Bouygues-Papier bei 30,72 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,552 Bouygues-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bouygues-Papiere wären am 02.07.2026 1 552,08 EUR wert, da der Schlussstand 47,68 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,21 Prozent gesteigert.

Bouygues wurde am Markt mit 18,37 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at