CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bouygues-Investment verdienen können.

Die Bouygues-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bouygues-Aktie bei 34,09 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 293,341 Bouygues-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 45,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 282,49 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,82 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Bouygues einen Börsenwert von 16,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at