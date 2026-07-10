CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Bouygues-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31,76 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 314,861 Bouygues-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 46,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 704,03 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,04 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Bouygues eine Marktkapitalisierung von 17,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at