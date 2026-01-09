CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bouygues-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Bouygues-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,61 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,495 Bouygues-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 161,83 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 61,83 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Bouygues einen Börsenwert von 17,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at